PASHA Holding спешит на помощь братской Турции: 1 миллион долларов

В центре внимания мирового сообщества остается мощнейшее разрушительное землетрясение в Турции. В результате землетрясения погибли тысячи людей, десятки тысяч получили ранения и остались без крова.

С целью оказания поддержки братскому народу ведущий холдинг Азербайджана - PASHA Holding и его дочерние компании пожертвовали в общей сложности 1 миллион долларов. Финансовые средства перечислены в бюджет двух фондов Турции - Ahbap и Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) Министерства внутренних дел Турции.

”Группа компаний выражает соболезнования семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желает скорейшего выздоровления пострадавшим и скорейшего устранения последствий землетрясения", - говорится в заявлении генерального директора PASHA Holding Джалала Гасымова.