Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в Южно-Африканской Республике с официальным визитом, сообщила пресс-служба парламента.

В рамках визита спикер азербайджанского парламента приняла участие в обращении к народу президента ЮАР Сирила Рамафосы. На этой церемонии, проведённой до совместного заседания обеих палат Южноафриканского парламента, г-н Рамафоса рассказал о целях страны и возглавляемого им правительства, о предстоящих задачах, внешнеполитической деятельности и прочих приоритетах.

По окончании обращения президента парламентарии приветствовали председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и глав других участвовавших в том же мероприятии парламентских делегаций.