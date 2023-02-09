Из Гянджи в Турцию отправлено 7 фур с гуманитарной помощью

В целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции сегодня из Гянджи в братскую страну было отправлено 7 фур с гуманитарной помощью.

В грузовиках была гумпомощь, собранная жителями Гянджи, Нафталана и Шамкира.

Собранная помощь состоит преимущественно из зимней одежды, постельного белья, консервированных продуктов, средств гигиены, детских подгузников и детского питания.

Сбор гуманитарной помощи продолжается, следующий караван гуманитарной помощи из Гянджи планируется отправить завтра.