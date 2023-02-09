Украина хочет производить дальнобойные ракеты

«Мы над этим работаем. Мне нравится этот известный диалог, когда в Израиль приезжали и спрашивали, есть ли у них ядерное оружие: «Нет, у нас его нет, но если будет нужно - мы его применим». Так вот: «У нас нет дальнобойных ракет, но в случае необходимости, мы применим такие ракеты собственного производства по территории Российской Федерации», - сказал он.

Он напомнил, что недавно США объявили, что в очередном пакете военной помощи для Украины будут боеприпасы GLSDB к HIMARS дальностью 150 километров.

«До сих пор ведутся постоянные дискуссии, что более дальнобойные средства поражения, по мнению некоторых наших западных партнеров, могут повлечь за собой дальнейшую эскалацию. Хотя мне сложно представить, о какой дальнейшей эскалации идет речь. Уже перейдены все возможные уровни эскалации, которые Путин мог себе позволить, в том числе и применение ракет по гражданским инфраструктурным объектам. Однако такая осторожность сохраняется, к величайшему сожалению», - констатировал Вениславский.