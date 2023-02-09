В Турции задержан главный архитектор разрушившегося жилого комплекса

Мехмет Яшар Джошкун, подрядчик Renesans Residence, который был разрушен в результате землетрясения в Хатае, был задержан в аэропорту Стамбула при попытке выехать за границу, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу.

Подозреваемый Джошкун был задержан в аэропорту Стамбула при попытке выехать в Черногорию сотрудниками полиции по распоряжению Генеральной прокуратуры. У него были изъяты деньги.

Следствие по делу подозреваемого продолжается.