В МЭБ высоко оценили ветеринарную систему Азербайджана

Отметим, что ветеринарная система в 182 странах-членах организации оценивается на основе специальных критериев. Данные критерии состоят из 45 пунктов, которые включают различные аспекты биобезопасности, здоровья людей и животных. Они оцениваются по пятибалльной системе. Оценки «4» и «5» свидетельствуют о том, что ветеринарная система построена в соответствии с международными стандартами.

По приглашению Агентства продовольственной безопасности 9-20 мая 2022 года в Азербайджане было проведено мероприятие «Оценка ветеринарной системы с использованием инструмента PVS». По итогам мероприятия эксперты МЭБ подготовили отчет.

По заключению экспертной группы, по сравнению с последним оценочным периодом, проведенным в 2015 году, в модернизации ветеринарной системы страны достигнут значительный прогресс. Высокую оценку получили такие меры, как международная аккредитация ветеринарных лабораторий по важным направлениям и функционирование механизма контроля качества анализов, подготовка и реализация специальных программ по ликвидации болезней животных, установление взаимных деловых отношений с различными хозяйствующими субъектами, участвующими в цепочке поставок продукции животноводства и расширение международного сотрудничества.

В то же время было отмечено, что необходимо уделить больше внимания использованию противомикробных препаратов в ветеринарии и контролю количества остаточных количеств в продуктах животного происхождения, а также разработать специальные процедуры в этой области. Другим важным вопросом является контроль безопасности кормов для животных. Данный вопрос нашел свое отражение в законе «О безопасности пищевых продуктов», вступившем в силу в этом году.

Еще одна проблема, отмеченная оценочной группой, заключается в том, что система идентификации и регистрации животных не полностью охватывает страну. В этом направлении также предприняты важные шаги. Идентификация крупного рогатого скота и лошадей завершена в Баку, Сумгаите и Абшеронском районе. Процесс продолжается по всей стране.