Россия исключила мирный договор с Японией

Россия исключает обсуждение мирного договора с Японией после того, как Токио ввел «недружественные» санкции против Москвы за войну в Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается темы мирного договора, для нас она закрыта. Я напомню, что в заявлении МИД России от 21 марта 2022 года четко было сказано, что мы не намерены продолжать переговоры с Японией по мирному договору», — сказала Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, Москва не может обсуждать заключение мира со страной, которая занимает «откровенно недружественные позиции» и стремится «нанести ущерб интересам нашей страны». Также Захарова призвала Японию соблюдать устав ООН и положения, закрепившие итоги Второй мировой войны. Если же Токио этого не намерен делать, то ему следует покинуть ООН, как он это уже сделал в 1933 году, выйдя из Лиги наций, добавила представитель МИД РФ.

8 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио не изменил и не изменит в будущем позицию по поводу принадлежности островов, входящих в южную часть Курил. При этом он назвал прискорбным тот факт, что Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор.