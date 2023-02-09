Куда исчез Рубен Варданян? наш комментарий
До сих пор точно неизвестно, куда подевался российский миллиардер Рубен Варданян, который прошлой осенью незаконно поселился в Карабахе и представляется «государственным министром» сепаратистского режима.
По опубликованным несколько дней назад сообщениям армянских СМИ, Варданян «уехал в командировку в Москву». Но по некоторым данным, миллиардер, судя по последним событиям в регионе, осознал всю контрпродуктивность своего дальнейшего пребывания в Карабахе и решил вернуться на родину армянских олигархов. То есть выписал себе командировочное удостоверение в один конец – в Москву.
Любопытно, что за несколько дней до того как Варданян исчез с информационных радаров, в Москве, как сообщают ереванские источники haqqin.az, побывал главарь сепаратистов Араик Арутюнян, чтобы «уточнить позиции и политику России по карабахскому вопросу». Те же источники утверждают, что из первопрестольной Арутюнян вернулся «в оптимистичном настроении».
О том, каким образом Араик Арутюнян и Рубен Варданян выбрались из Карабаха, который якобы «зажат в удушающем кольце блокады», никто не пишет. Скорее всего «президент» и «госминистр» сепаратистского режима воспользовались транспортом российских миротворцев.
Тем временем в Ханкенди новости о «командировке» Варданяна не комментируют. Ни Лусине Аванесян, называющая себя «руководителем пресс-службы» сепаратистского режима, ни пресс-служба так называемого «правительства» во главе с Варданяном.
Однако по словам местного «оппозиционера» Тиграна Петросяна, Араик Арутюнян действительно ездил в Москву и уже вернулся, а вот «госминистр» до сих пор находится в России.
«Возможно, он уехал с российскими миротворцами или с сотрудниками Красного Креста, - предположил Петросян. - Подробностей не знаю, но то что Варданяна здесь нет, это совершенно точно».
Тот факт, что даже несмотря на сложности выезда из Ханкенди Арутюнян и Варданян отправились в российскую столицу, что называется, сепаратно, Петросян объяснил их разногласиями.
«Между ними, скажем так, идет противостояние, - пояснил «оппозиционер». - Араик Арутюнян в последнее время активно встречался с представителями различных кругов. И эти встречи направлены только на то, чтобы отделаться от Варданяна».
Петросян также отметил, что в последние дни члены команды Арутюняна распространяют по городу слухи о том, что Рубен Варданян либо не вернется вообще, либо вернется с заявлением об «отставке».
«У меня есть информация о том, что Арутюнян встречался и с Николом Пашиняном, который тоже выступает против Рубена Варданяна», - сообщил он.
Петросян также настаивает, что причина конфликта, разразившегося между Араиком и Рубеном – это деньги. По словам «оппозиционера», после того как Варданян возглавил «правительство» режима, он обнаружил факты хищений на миллионы долларов.
«Дело в том, что без Араика Арутюняна прекратилось движение больших денег, - объяснил Петросян. – Все кредиты давались людям только по прямому указанию Арутюняна».
В то же время местный «депутат» Арам Арутюнян, являющийся членом команды Арутюняна, наличие противоречий между главой сепаратистского режима и олигархом Варданяном не подтверждает. Мало того, он уверяет, что Араик Арутюнян лично предложил Варданяну должность «госминистра».
В этой связи следует напомнить, что Азербайджан однозначно заявляет, что не будет иметь с Рубеном Варданяном никаких дел и требует, чтобы самопровозглашенный «госминистр» немедленно покинул Карабах. Свою позицию официальный Баку объясняет тем, что появление в Карабахе российского олигарха с криминальным прошлым усилило напряженность в регионе и негативно повлияло на контакты представителей Азербайджана с местной армянской общиной.
Также безрадостно складываются отношения Варданяна и с властями Армении. Миллиардер открыто критикует Ереван за его пассивность в вопросе «деблокирования» Лачинской дороги.
Сам же Никол Пашинян считает, что реальная цель Варданяна – перебраться после обретения популярности в Карабахе в Ереван и захватить власть. Стоит ли удивляться тому, что премьер-министр Армении заинтересован в «командировке» Варданяна в одну сторону не меньше, чем Азербайджан.
Остается лишь пожелать, чтобы подобное единство мнений присутствовало и в других аспектах армяно-азербайджанского урегулирования.