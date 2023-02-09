Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:13

До сих пор точно неизвестно, куда подевался российский миллиардер Рубен Варданян, который прошлой осенью незаконно поселился в Карабахе и представляется «государственным министром» сепаратистского режима. По опубликованным несколько дней назад сообщениям армянских СМИ, Варданян «уехал в командировку в Москву». Но по некоторым данным, миллиардер, судя по последним событиям в регионе, осознал всю контрпродуктивность своего дальнейшего пребывания в Карабахе и решил вернуться на родину армянских олигархов. То есть выписал себе командировочное удостоверение в один конец – в Москву. Любопытно, что за несколько дней до того как Варданян исчез с информационных радаров, в Москве, как сообщают ереванские источники haqqin.az, побывал главарь сепаратистов Араик Арутюнян, чтобы «уточнить позиции и политику России по карабахскому вопросу». Те же источники утверждают, что из первопрестольной Арутюнян вернулся «в оптимистичном настроении».

О том, каким образом Араик Арутюнян и Рубен Варданян выбрались из Карабаха, который якобы «зажат в удушающем кольце блокады», никто не пишет. Скорее всего «президент» и «госминистр» сепаратистского режима воспользовались транспортом российских миротворцев. Тем временем в Ханкенди новости о «командировке» Варданяна не комментируют. Ни Лусине Аванесян, называющая себя «руководителем пресс-службы» сепаратистского режима, ни пресс-служба так называемого «правительства» во главе с Варданяном. Однако по словам местного «оппозиционера» Тиграна Петросяна, Араик Арутюнян действительно ездил в Москву и уже вернулся, а вот «госминистр» до сих пор находится в России. «Возможно, он уехал с российскими миротворцами или с сотрудниками Красного Креста, - предположил Петросян. - Подробностей не знаю, но то что Варданяна здесь нет, это совершенно точно».

Тот факт, что даже несмотря на сложности выезда из Ханкенди Арутюнян и Варданян отправились в российскую столицу, что называется, сепаратно, Петросян объяснил их разногласиями. «Между ними, скажем так, идет противостояние, - пояснил «оппозиционер». - Араик Арутюнян в последнее время активно встречался с представителями различных кругов. И эти встречи направлены только на то, чтобы отделаться от Варданяна». Петросян также отметил, что в последние дни члены команды Арутюняна распространяют по городу слухи о том, что Рубен Варданян либо не вернется вообще, либо вернется с заявлением об «отставке». «У меня есть информация о том, что Арутюнян встречался и с Николом Пашиняном, который тоже выступает против Рубена Варданяна», - сообщил он. Петросян также настаивает, что причина конфликта, разразившегося между Араиком и Рубеном – это деньги. По словам «оппозиционера», после того как Варданян возглавил «правительство» режима, он обнаружил факты хищений на миллионы долларов. «Дело в том, что без Араика Арутюняна прекратилось движение больших денег, - объяснил Петросян. – Все кредиты давались людям только по прямому указанию Арутюняна».