Россия потеряла в Украине половину танков

Российская армия за неполный год войны в Украине лишилась половины парка боеспособных танков, который собрала для вторжения 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные проекта Oryx, отслеживающего документально подтвержденные потери техники с обеих сторон конфликта.

По оценке Oryx, ровно 1000 российских танков — от советских Т-62 производства 1960-х гг. до самых современных моделей Т-90 - были уничтожены украинскими военными. Еще 544 танка оказались захвачены ВСУ, 65 брошены, 79 повреждены. Общие танковые потери российской армии, по оценке Oryx, достигли 1688 машин.

«Россия начинала войну, имея на ходу около 3 тысяч танков. Поэтому есть высокая вероятность, что потеряна половина пригодных к использованию танков», — говорит военный аналитик и участник проекта Oryx Якуб Яновский.

Рекордные потери танков российская армия понесла во время осеннего контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Только с 6 по 10 сентября располагавшаяся под Изюмом 4-я гвардейская танковая армия потеряла примерно половину техники, или почти 100 танков.

Совокупные российские потери БМП, БТРов, танков, ракетных комплексов, центров связи, вертолетов и самолетов, грузовых автомобилей, артиллерийских установок и прочей техники за полный год войны превысили отметку 9 тысяч единиц, оценивает Oryx.

И хотя российские оборонные заводы переведены на трехсменный режим, а увеличения производства оружия требуют чиновники вплоть до президента, на деле армия испытывает нехватку техники - и это одна из причин, по которой военные считают невозможным стратегическое наступление в Украине, рассказал «Важным историям» источник, близкий к Минобороны.

По его словам, требование наступать исходит от руководства страны, но «понимающий» генералитет в успех не верит, а настроения офицерского состава достигли стадии «паники».