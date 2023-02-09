Мелони критикует Макрона за ужин с Зеленским в Париже накануне саммита ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила Францию в том, что она поставила под угрозу единство ЕС по Украине, организовав в Париже ужин с президентом Украины Владимиром Зеленским, на который не были приглашены другие европейские лидеры.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретились с Владимиром Зеленским в среду вечером накануне саммита ЕС. Мелони еще в четверг в беседе с журналистами называла встречу неуместной, а в пятницу усилила свою критику.

«Что было правильным, так это фотография Зеленского с 27 лидерами ЕС. Предвосхищать это встречей в Париже было политически неверным», - сказала она по завершении саммита в Брюсселе.

Комментируя высказывания итальянского премьера в четверг, Эммануэль Макрон сказал, что, по его мнению, ужин в среду был уместным, а выбор графика встреч в любом случае остается за украинским президентом.

«Как вы знаете, Германия и Франция в течение восьми лет играли особую роль в вопросе Украины, - сказал Макрон журналистам. - Главное, чтобы мы были эффективны вместе, и чтобы у нас была стратегия, позволяющая найти путь к прочному миру».

Мелони все-таки встретилась с Зеленским в кулуарах саммита в Брюсселе.