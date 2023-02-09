Победить и представить Азербайджан на чемпионате мира по киберспорту

Отдел спорта

Одним из главных соревнований 2023 года станет чемпионат мира по киберспорту. Начинается регистрация на национальный отборочный этап в рамках чемпионата Азербайджана к 15-му чемпионату мира (World Esports Championships – WEC 15), который пройдет в Яссах, Румыния, с 24 августа по 4 сентября.

Отборочный этап будет организован Федерацией электронного спорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan при спонсорской поддержке Topaz.

Условия по индивидуальному типу:

eFootball™️ 2023 (1x1) (Консоль)

TEKKEN (1x1) (Консоль)

- Команда:

CS:GO (5x5) (Компьютер)

Mobile Legends: Bang Bang (5x5) (Мобильный)

PUBG Mobile (4x4) (Мобильный)

DOTA2 (5x5) (Компьютер)

Отметим, что национальный отборочный тур завершится 31 марта.  Формат национального отборочного тура (онлайн/LAN/гибрид) будет определен в зависимости от количества зарегистрированных участников.

Вы можете зарегистрироваться в социальных сетях Gaming League Azerbaijan:

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