Победить и представить Азербайджан на чемпионате мира по киберспорту
Одним из главных соревнований 2023 года станет чемпионат мира по киберспорту. Начинается регистрация на национальный отборочный этап в рамках чемпионата Азербайджана к 15-му чемпионату мира (World Esports Championships – WEC 15), который пройдет в Яссах, Румыния, с 24 августа по 4 сентября.
Отборочный этап будет организован Федерацией электронного спорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan при спонсорской поддержке Topaz.
Условия по индивидуальному типу:
eFootball™️ 2023 (1x1) (Консоль)
TEKKEN (1x1) (Консоль)
- Команда:
CS:GO (5x5) (Компьютер)
Mobile Legends: Bang Bang (5x5) (Мобильный)
PUBG Mobile (4x4) (Мобильный)
DOTA2 (5x5) (Компьютер)
Отметим, что национальный отборочный тур завершится 31 марта. Формат национального отборочного тура (онлайн/LAN/гибрид) будет определен в зависимости от количества зарегистрированных участников.
Вы можете зарегистрироваться в социальных сетях Gaming League Azerbaijan:
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