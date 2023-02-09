Победить и представить Азербайджан на чемпионате мира по киберспорту

Одним из главных соревнований 2023 года станет чемпионат мира по киберспорту. Начинается регистрация на национальный отборочный этап в рамках чемпионата Азербайджана к 15-му чемпионату мира (World Esports Championships – WEC 15), который пройдет в Яссах, Румыния, с 24 августа по 4 сентября.