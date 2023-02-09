«Азеригаз»: устранены последствия аварии, оставившей без газа 1500 человек

Несмотря на похолодание и рост потребления проблем с обеспечением абонентов природным газом нет.

Об этом на встрече с представителями СМИ в рамках акции «Открытые двери» сказал начальник управления производственного объединения «Азеригаз» Расим Ахмедов.

Он сообщил, что на 9 февраля текущего года ПО принято 42 миллиона 721 тысяча кубометров газа. 24 миллиона 555 тысяч поступит в Баку и Апшерон, остальное - в регионы.

Эльдениз Велиев, глава отдела по связям с общественностью «Азеригаз», рассказал об аварии, которая временно оставила без газа 1500 абонентов. По его словам, последствия аварии были устранены в короткие сроки.