Словакия готова передать истребители Украине

Политик отметил, что Словакия сейчас никак не использует истребители. «Мы можем либо продать истребители МиГ-29, либо поставить их Украине, где они действительно могут помочь», - сказал он.

При этом Надь уточнил, что решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Словакию передать его стране сверхзвуковые истребители МиГ-29. Официальная просьба прозвучала на полях саммита Евросоюза.

В конце января Ярослав Надь уже заявлял, что Братислава готова передать МиГ-29 Киеву.