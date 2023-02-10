Земфиру внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ в пятницу, 10 февраля, провел очередное пополнение списка иностранных агентов. В реестр, в частности, внесена певица Земфира, покинувшая Россию вместе с актрисой Ренатой Литвиновой в 2022 году.

Также в реестре теперь - бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, политолог и экс-спичрайтер Владимира Путина во время занятия им должности премьер-министра Аббас Галямов.

Помимо них, в реестр внесены активистка Татьяна ️Намазбаева, журналист Сергей Асланян, математик Сергей Шпилькин, активистка Александра Казанцева и глава фонда «Насилию.нет» (внесен в реестр иноагентов) Анна Ривина.