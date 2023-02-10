Израиль пригрозил уничтожить оружие, отправленное Ираном под видом гумпомощи

Израиль без колебаний нанесет удар по любому оружию, которое Иран отправит в Сирию под видом гуманитарной помощи на фоне спасательных работ после разрушительного землетрясения в стране. Об этом неназванный израильский военный чиновник заявил саудовской газете Elaph.

Источник добавил, что есть разведданные, указывающие на то, что Иран намерен воспользоваться кризисом для отправки оружия и военного оборудования «Хизбалле» и Сирии.

Чиновник также ответил на заявления о том, что Израиль готов предоставить гуманитарную помощь Сирии, заявив, что Израиль не получал подобных запросов, и что эти сообщения, по-видимому, были опубликованы для того, чтобы втянуть Израиль в вопросы, которые «не имеют к нему никакого отношения». Чиновник подчеркнул, что Израиль готов оказать помощь везде, где это необходимо, если его об этом попросят.

За несколько дней после землетрясения в Сирии приземлилось несколько иранских самолетов с гуманитарной помощью. «Хизбалла» и поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке также присоединились к гуманитарным усилиям в Сирии после катастрофы, пишет Jerusalem Post.