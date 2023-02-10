Даниэль Ласкау из бакинской «фабрики» дзюдо: У Азербайджана еще будут великие чемпионы

«В первый раз я побывал в Азербайджане в 2003 году на первенстве Европы среди кадетов, - рассказывает немецкий специалист. - То есть 20 лет назад. И из года в год возвращался сюда по различным причинам, но все они, естественно, были связаны с профессиональной деятельностью – турниры, семинары. В прошлом году Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) запустила большую программу развития и образования тренеров и арбитров, в рамках которой мы провели множество встреч и курсов. Хочу особенно отметить, что ACF уделяет внимание развитию дзюдо на всех уровнях, будь то дети, юниоры или спортсмены первой сборной. В прошлом году я дважды приезжал в Баку и встречался с тренерами и арбитрами, с которыми мы говорили не только о реалиях современного дзюдо, но и о программе воспитания больших спортсменов с малых лет. Потому что дзюдо начинается с детей, с того момента, как они начинают получать образование в школе.

Каждый ребенок хочет бегать, плавать, бороться, и на первых порах, когда они только начинают заниматься дзюдо, мы даем им такую возможность. Они могут бегать по татами и выражать себя. Это своего рода база для их дальнейшего становления в спорте. В дзюдо более ста техник, и наставники постепенно должны донести до своих учеников каждую из них, чтобы в дальнейшем их ученики добились успеха.

Вы можете спросить, а какое отношение это имеет к текущему тренерскому курсу, участникам которого предстоит сдавать экзамены на получение сертификата? Но ведь 80 процентов от всех занимающихся дзюдо являются именно дети. Это своеобразная пирамида, на вершине которой стоят олимпийские чемпионы и чемпионы мира. И их, по сути, единицы от общего количества занимающихся, но именно с них начинающие спортсмены берут пример».

По словам Ласкау, очень важно отношение государства к спорту.

«Азербайджан в этом плане находится на передовых позициях. Мы сейчас находимся в 3-этажном здании (семинар проходит в Judo Club 2012 – ред.), где на каждом этаже видим татами. Это настоящая фабрика дзюдо.

И если возвращаться к пирамиде дзюдо, то на ее самом начальном уровне дети играют в дзюдо, на втором уровне начинаются тренировки. Как правило, в этот период ученики проводят порой больше времени с наставником, чем с родителями. Ведь специалист несет в себе образовательные функции и обучает. Ну а на третьем уровне пирамиды начинается работа для того, чтобы раскрыть свой потенциал на высшем уровне и бороться за титулы».