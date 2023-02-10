Аскер Манафов, собкор 10 февраля 2023, 23:56

Франция вступила в политическую конфронтацию с еще одним государством – Алжиром. Неоколониалистские замашки Елисейского дворца и его главного обитателя бонапартиста Макрона, размечтавшегося о возрождении былого величия павшей и падшей империи, наталкиваются на сопротивление горделивых придатков. Елисейский дворец по-прежнему в своем амплуа. Где Макрон, там и ожесточенные политические скандалы и дипломатические интриги… Не успела Франция увязнуть в трясине кавказского болота, объединив в Армении усилия своей жандармерии с террористической иранской бригадой КСИР, как Париж вызвал громкий дипломатический и политический скандал на другом континенте.

Французские спецслужбы фактические похитили обвиненную алжирским правительством активистку и журналистку Амиру Бурауи, которой был запрещен выезд из страны. Казалось, в августе Париж и Алжир предприняли шаги к нормализации отношений, решили начать сложные многовековые отношения с чистого листа. Макрон выступал в Алжире с многообещающими заявлениями, подвергая анафеме политику своих предшественников. Уверял, что внутренние дела стратегического партнера – неприкосновенное табу и красная линия, которую Париж не перейдет ни при каких обстоятельствах. Более того, и сам президент Алжира Абдельмаджид Теббун готовился в мае к ответному визиту во Францию. Но вдруг в центре Алжира всплывает эмиссар французских спецслужб – Бурауи, которая, объединив усилия с оппозиционным движением «Хирак», поднявшим в стране цветную «революцию улыбок». Хотя революция 2019 года и смела с власти диктатора Бутефлику, однако протестное движение завершилось всего лишь расколом правящей элиты. Часть элиты все же удержалось у власти, поставив на одного из министров Бутефлики – компромиссную фигуру Теббуна. Но «Хирак» объявил «революцию улыбок» незавершенной и пытается возродить из пепла народную протестную волну. Страной-экспортером оранжевой химеры, подтачивающей изнутри Алжир все еще остается локомотив арабской весны – неспокойный Тунис.