Французские спецслужбы похитили политическую активистку, отозван посол наши подробности
Франция вступила в политическую конфронтацию с еще одним государством – Алжиром. Неоколониалистские замашки Елисейского дворца и его главного обитателя бонапартиста Макрона, размечтавшегося о возрождении былого величия павшей и падшей империи, наталкиваются на сопротивление горделивых придатков.
Елисейский дворец по-прежнему в своем амплуа. Где Макрон, там и ожесточенные политические скандалы и дипломатические интриги… Не успела Франция увязнуть в трясине кавказского болота, объединив в Армении усилия своей жандармерии с террористической иранской бригадой КСИР, как Париж вызвал громкий дипломатический и политический скандал на другом континенте.
Французские спецслужбы фактические похитили обвиненную алжирским правительством активистку и журналистку Амиру Бурауи, которой был запрещен выезд из страны.
Казалось, в августе Париж и Алжир предприняли шаги к нормализации отношений, решили начать сложные многовековые отношения с чистого листа. Макрон выступал в Алжире с многообещающими заявлениями, подвергая анафеме политику своих предшественников. Уверял, что внутренние дела стратегического партнера – неприкосновенное табу и красная линия, которую Париж не перейдет ни при каких обстоятельствах. Более того, и сам президент Алжира Абдельмаджид Теббун готовился в мае к ответному визиту во Францию.
Но вдруг в центре Алжира всплывает эмиссар французских спецслужб – Бурауи, которая, объединив усилия с оппозиционным движением «Хирак», поднявшим в стране цветную «революцию улыбок». Хотя революция 2019 года и смела с власти диктатора Бутефлику, однако протестное движение завершилось всего лишь расколом правящей элиты. Часть элиты все же удержалось у власти, поставив на одного из министров Бутефлики – компромиссную фигуру Теббуна. Но «Хирак» объявил «революцию улыбок» незавершенной и пытается возродить из пепла народную протестную волну. Страной-экспортером оранжевой химеры, подтачивающей изнутри Алжир все еще остается локомотив арабской весны – неспокойный Тунис.
Столкнувшись с угрозой ареста Бурауи бежала в Тунис. А там с помощью правительства франкофона Каиса Саида оппозиционная активистка перешла под покровительство французских спецслужб и дипломатов, которым и удалось организовать ее бегство в Лион. Хотя алжирское правительство до конца настаивало на экстрадиции возмутительницы спокойствия.
Алжир с негодованием встретил выходку Парижа и потребовал объяснений. Недовольство переросло в дипломатический демарш. МИД Алжира обвинил Елисейский дворец в грубом вмешательстве во внутренние дела и нарушении национального суверенитета. В заявлении президента Алжира особо указывается, что нанесен непоправимый ущерб отношениям двух государств.
Но ответ французской стороны обескуражил алжирское государство. Бурауи достала из широких штанин второй паспорт, засвидетельствовав свое французское гражданство. Что не помешало Алжиру немедленно отозвать своего посла из Парижа и поставить под угрозу намеченную перспективу развития отношений. Буквально считанные дни назад начальник Генштаба Алжира Саид Ченгрих обсуждал в Париже перспективы военного сотрудничества. Многообещающим выглядела и перспектива энергетического сотрудничества Алжира с Парижем и Брюсселем.
Но разве Макрон и его правительство соотносит свою политику с политической рациональностью и конструктивизмом? Имперскость и жажда колонизации обязывает к новым авантюрам. Будь то граница Азербайджана с Арменией либо Алжир…