Украина сбила иранские дроны над Одессой
В пятницу, 10 февраля, подразделения ПВО сбили четыре «Шахеда» над Одесской областью, сообщает глава Одесского ОВА Максим Марченко.
«Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью были сбиты четыре дрона-камикадзе «Шахед», - говорится в сообщении.
Марченко отметил, что они пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.
«Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и в очередной раз показали свой профессионализм», - добавил глава области.