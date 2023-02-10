Украина сбила иранские дроны над Одессой

В пятницу, 10 февраля, подразделения ПВО сбили четыре «Шахеда» над Одесской областью, сообщает глава Одесского ОВА Максим Марченко.

«Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью были сбиты четыре дрона-камикадзе «Шахед», - говорится в сообщении.

Марченко отметил, что они пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

«Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и в очередной раз показали свой профессионализм», - добавил глава области.