В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию направлена очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране, гуманитарная помощь, отправляемая самолетом, включает в себя 240 палаток для размещения людей, пострадавших от землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС.

Самолет с гумпомощью вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкий город Адана.