Стрелков заявил о начале нового наступления российской армии
Бывший лидер сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о взятии российской армией поселка Двуреченское в Харьковской области.
«Судя по всему, посёлок взят путем наступления с территории РФ. А это значит, что долгожданное наступление все-таки началось (посёлок расположен достаточно глубоко и от границы, и от позиций ВС РФ в ЛНР согласно конфигурации фронта на конец ноября, которую помню по опыту пребывания в том районе). Пока официальные сводки о наступлении не сообщают, но - если верить сообщениям военкоров - фронт явно приближается к Купянску. Других данных у меня пока нет», - написал Гиркин в своем телеграм-канале.