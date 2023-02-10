МИД назвал число имена погибших в Турции азербайджанцев

На сегодняшний день известно о гибели 5 граждан Азербайджана при землетрясении в Турции, говорится в пресс-релизе МИД.

Отмечается, что получена информация о гибели следующих лиц: Буньятова Наиля Айдын гызы 1980 года рождения, Мамедова (Октен) Рена Худаверди гызы 1973 года рождения, Мамедова Севиндж Эльдар гызы 1975 года рождения, Карлы Лейла Вахид гызы 1976 года рождения и Гасанзаде Илаха Гусейнага гызы 1974 года рождения.

В МИД отметили, что Лейлу Карлы похоронят в Турции, МИД принимает меры по доставке тел других погибших азербайджанцев на родину.