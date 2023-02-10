Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 01:42

Украина пережила еще один массированный ракетный обстрел, уже четырнадцатый по счету, начиная с первой атаки 10 октября 2022 года. По сообщению украинского командования, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля был осуществлен 71 пуск крылатых ракет и до 35 баллистических ракет комплекса С-300. В атаке также принимали участие семь иранских «шахедов». 61 крылатую ракету и пять дронов удалось сбить. Баллистические ракеты пока сбивать нечем.

Те удары, которые не удалось предотвратить системе ПВО, повредили объекты энергетической инфраструктуры, и, например, часть Харькова оказалась обесточена. С другой стороны, ни одна ракета не смогла поразить цели в Киеве и во Львове, куда раньше регулярно прилетало. Показатели количества запущенных и сбитых ракет и дронов в последние разы держатся приблизительно на одном уровне. Замысел операции по уничтожению энергетической инфраструктуры приписывается генералу Суровикину, который на тот момент был назначен руководить российскими войсками в Украине. Сергей Суровикин носит прозвище «генерал Армагеддон», он бывший командующий Воздушно-космическими силами, а до того командующий российской группировкой в Сирии, где ВКС, не встречавшие сопротивления, утюжили сирийские города, не останавливаясь ни перед чем. В небе Украины свободно не полетаешь, но преимущество в дальнобойном ракетном вооружении было решено использовать для такого же подавления и устрашения, как в Сирии. Задача была «погасить» Украину во время холодной зимы. Регулярные массированные удары нанесли значительный ущерб: разрушена почти половина энергоструктуры Украины. Во всех регионах ощущается серьезный недостаток энергоснабжения и используется веерный график отключений. Вот только у такой тактики устрашения и подавления есть другая сторона.

Оставим за скобками настроения украинцев: если кто-то хотел их устрашить, эффект вышел обратный. Градус ненависти к российским войскам только повысился. Оставим в стороне также помощь друзей Украины в виде генераторов, трансформаторов и прочих необходимых вещей для восстановления энергоструктуры. Азербайджан тоже среди тех стран, которые помогают Украине энергооборудованием, несмотря на большое неудовольствие России. Но, главное, картины обстрелов украинских городов с неизбежными разрушениями и гибелью мирных жителей максимально ускорили поставки западных систем ПВО в Украину, включая самые современные. Если прошлой весной отчаянные призывы к Западу «Закройте небо над Украиной!» натыкались на стену непонимания, с осени процесс прикрытия Украины с неба набирает нарастающие темпы. Уже процент сбития крылатых ракет составляет 75-85%, а дронов – за 90%. А впереди еще новые поставки, включая знаменитые системы Patriot, способные сбивать и баллистические ракеты. Украина уже, пожалуй, страна с самыми сильными ПВО в Европе, а будет еще сильнее.