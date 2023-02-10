Генерал Мороз не пришел на помощь генералам Герасимову и Суровикину актуальный комментарий

Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев

Украина пережила еще один массированный ракетный обстрел, уже четырнадцатый по счету, начиная с первой атаки 10 октября 2022 года.

По сообщению украинского командования, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля был осуществлен 71 пуск крылатых ракет и до 35 баллистических ракет комплекса С-300. В атаке также принимали участие семь иранских «шахедов». 61 крылатую ракету и пять дронов удалось сбить. Баллистические ракеты пока сбивать нечем.

Азербайджан тоже среди тех стран, которые помогают Украине энергооборудованием, несмотря на большое неудовольствие России

Те удары, которые не удалось предотвратить системе ПВО, повредили объекты энергетической инфраструктуры, и, например, часть Харькова оказалась обесточена. С другой стороны, ни одна ракета не смогла поразить цели в Киеве и во Львове, куда раньше регулярно прилетало. Показатели количества запущенных и сбитых ракет и дронов в последние разы держатся приблизительно на одном уровне.

Замысел операции по уничтожению энергетической инфраструктуры приписывается генералу Суровикину, который на тот момент был назначен руководить российскими войсками в Украине. Сергей Суровикин носит прозвище «генерал Армагеддон», он бывший командующий Воздушно-космическими силами, а до того командующий российской группировкой в Сирии, где ВКС, не встречавшие сопротивления, утюжили сирийские города, не останавливаясь ни перед чем. В небе Украины свободно не полетаешь, но преимущество в дальнобойном ракетном вооружении было решено использовать для такого же подавления и устрашения, как в Сирии. Задача была «погасить» Украину во время холодной зимы.

Регулярные массированные удары нанесли значительный ущерб: разрушена почти половина энергоструктуры Украины. Во всех регионах ощущается серьезный недостаток энергоснабжения и используется веерный график отключений. Вот только у такой тактики устрашения и подавления есть другая сторона.

Замысел операции по уничтожению энергетической инфраструктуры приписывается генералу Суровикину, который на тот момент был назначен руководить российскими войсками в Украине

Оставим за скобками настроения украинцев: если кто-то хотел их устрашить, эффект вышел обратный. Градус ненависти к российским войскам только повысился. Оставим в стороне также помощь друзей Украины в виде генераторов, трансформаторов и прочих необходимых вещей для восстановления энергоструктуры.

Азербайджан тоже среди тех стран, которые помогают Украине энергооборудованием, несмотря на большое неудовольствие России. Но, главное, картины обстрелов украинских городов с неизбежными разрушениями и гибелью мирных жителей максимально ускорили поставки западных систем ПВО в Украину, включая самые современные.

Если прошлой весной отчаянные призывы к Западу «Закройте небо над Украиной!» натыкались на стену непонимания, с осени процесс прикрытия Украины с неба набирает нарастающие темпы. Уже процент сбития крылатых ракет составляет 75-85%, а дронов – за 90%. А впереди еще новые поставки, включая знаменитые системы Patriot, способные сбивать и баллистические ракеты. Украина уже, пожалуй, страна с самыми сильными ПВО в Европе, а будет еще сильнее.

Украина уже, пожалуй, страна с самыми сильными ПВО в Европе, а будет еще сильнее

Несомненно, и снятые в последнее время табу: проявленная готовность снабдить ВСУ танками, дальнобойными ракетами и самолетами западного образца, - также произрастают из желания во что бы то ни стало остановить и победить Россию, которая показательно попыталась уничтожить Украину, заморозить и покорить ее гражданское население. Суровикин хотел запугать Украину, а ужаснул Запад, со всеми неприятными для российской армии последствиями.

В этой связи будет нелишним напомнить, что на календаре 10 февраля, частота ракетно-дроновых атак приблизительно раз в 12-14 дней. Растет световой день, зима, и без того рекордно теплая, заканчивается, нагрузка на энергосистему неуклонно снижается. Еще один массированный налет – и весна. Генерал Мороз не пришел на помощь генералам Герасимову и Суровикину. Очередной гениальный победный план Кремля и его сверхталантливых военачальников терпит крах. Но это уже как-то даже привычно, не так ли?