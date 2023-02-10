Пригожин рассказал, зачем россиянам Бахмут ВИДЕО
Бахмут нужен сегодня для того, чтобы дать российским войскам комфортно действовать, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью российскому пропагандисту Семену Пегову.
«Поэтому Бахмут сегодня – главная точка притяжения, на которую идет украинская армия. И наша задача на Бахмуте – почему ее назвали Бахмутской мясорубкой – потому что украинская армия посылает туда все новые и новые подразделения, и пока мы их там колбасим, мы рассчитываем, что все остальные будут двигаться, улучшать, продвигаться и так далее», - сказал Пригожин.