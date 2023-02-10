Великую Лию Ахеджакову уволили из театра за критику российской армии

Легендарную российскую и советскую актрису Лию Ахеджакову уволили из театра «Современник», где она проработала 50 лет. Причиной стала поддержка Ахеджаковой Украины и осуждение ею действий российского руководства и армии.

Ахеджакова известна тем, кто она категорически осуждала политику президента России Владимира Путина и вторжение российской армии в Украину 24 февраля. Более того, российская артистка заявляла о том, что она не простит России войну в Украине.

«Приказ есть, уже заменены эти спектакли. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, пишущих ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организует, но сделать ничего нельзя», - прокомментировала Ахеджакова свое увольнение.