Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:23

С недавних пор на политическом небосклоне Азербайджана взошла звезда еще одного молодого дипломата. 43-летний Турал Гянджалиев – родом из Шуши проработал немало лет в системе МИД Азербайджана, а затем попал в азербайджанский парламент, а чуть позже возглавил азербайджанскую общину Нагорного Карабаха. Депутат Гянджалиев самым непосредственным образом сфокусировал свою деятельность на защите интересов азербайджанской общины Карабаха, которой все еще предстоит обрести кров в родных городах и селах, откуда ее вероломно изгнали 30 лет назад. В соответствии со своей миссией, призванием и занимаемым статусом в политическом истеблишменте, Гянджалиев демонстрирует бескомпромиссный дух характера в борьбе с теми, кто пытается помешать карабахским азербайджанцам обрести не только кров, но и покой на родине.

Marina KALJURAND’s latest anti-Azerbaijani speech at the EP is the outward manifestation of her hidden and shady personal pro-Armenian agenda, which needs thorough investigation by the @Europarl_EN pic.twitter.com/Kq2Mek6SJQ — Tural Ganjali (@TGanjaliyev) January 19, 2023

И на пути возвращения карабахских азербайджанцев в родные места с давних пор встала стеной пышная импозантная эстонка с коррупционным шлейфом. Марина Кальюранд – знакомое в Ереване и Баку лицо, бывший глава МИД Эстонии, занимающая ныне в Европарламенте пост главы делегации по связям с Южным Кавказом. Но Марина ко всему прочему входит в «группу дружбы с Арменией», не обделяя вниманием карабахский вопрос. Судя по многочисленным выступлениям и публикациям в азербайджанских и мировых СМИ, Кальюранд выступает не из морально-этических побуждений, а за счет солидных гонораров, которые ей регулярно выплачивают лица с неоднозначной репутацией – Вардан Сирмакес из «Европейских друзей Армении» и бриллиантовый король Бельгии Каспар Карапетян из «Всеармянского благотворительного союза». Журналисты-расследователи обнаружили странную причинно-следственную связь между выступлениями эстонки и финансовыми поступлениями на ее дебитную карточку и счета в европейских банках. Буквально на днях Кальюранд снова подала сигнал, выразив обеспокоенность акцией азербайджанских эко-активистов на Лачинской дороге. Что предпринял новоиспеченный лидер азербайджанской общины Карабаха? Гянджалиев встретил в штыки возмутительницу спокойствия Кальюранд на своей странице в Твиттере, призвав депутатшу к ответственности, и указав на ее теневую проармянскую повестку. Азербайджанский депутат полагает, что Европарламенту необходимо провести расследование крайне подозрительной деятельности экс-главы МИД Эстонии.

Что же предосудительного в действиях Гянджалиева с точки зрения регламентированного Европейской Конвенцией права на самовыражение? Азербайджанский активист воспользовался своим фундаментальным правом и высказал собственную позицию. Он не оскорбляет, не клевещет, не возводит напраслину… Гянджалиев всего лишь озвучивает подозрения, привлекая внимание европарламентариев к странной однобокой ангажированной деятельности Кальюранд. Все в рамках европейских норм и политического приличия. К тому же, после скандального разоблачения коррупционной сделки вице-спикера Европарламента Евы Кайли, Брюссель остро нуждается в усилении гражданского и политического контроля над евродепутатами и их связями со странами из потенциально коррупционного региона. Не тут-то было. Нежданно-негаданно, безапелляционно и беспрецедентно глава Европарламента, мальтийка Роберта Метсола разразилась гневным письмом в адрес спикера азербайджанского парламента Сахибы Гафаровой. Метсола требует у председателя азербайджанского парламента принять меры в отношении Гянджалиева. Если бы с таким протестным письмом к Азербайджану обратилась спикер российской верхней палаты Валентина Матвиенко, все вопросы и возражения были бы немедленно сняты. Российский патерналистский дух и византийская державность не приемлют многоголосия и плюрализма. Инакомыслие наказуемо… Но вот к Азербайджану обращается глава Европарламента, который регулярно на протяжении десятилетий критикует Баку за отсутствие терпимости и уважения к демократическим свободам.