Как сообщалось, в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня ночью самолетом в Турцию была отправлена очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям в целях поддержки ликвидации последствий произошедших 6 января разрушительных землетрясений.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, самолет с гуманитарной помощью приземлился в аэропорту Аданы. Гуманитарная помощь, состоящая из 240 палаток, передана по назначению.