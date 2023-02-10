Институт изучения войны: Россия выпустила по Украине более 100 ракет

Накануне по территории Украины было выпущено более 100 ракет и семь беспилотников Shahed. Об этом говорится в ежедневном бюллетене американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что российская сторона преувеличивает эффективность подобных ударов, требующих боеприпасов, количество которых ограничено.

В сводке также говорится, что значительных изменений линии фронта нет: российские силы продолжают атаковать к северо-западу от городов Сватово и Кременная (Луганская область), в районе Бахмута и на западе Донецкой области; сообщалось и об отдельных боях в Запорожской области.