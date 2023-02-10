Пентагон отправляет гуманитарную миссию в Турцию

В четверг администрация США объявила о выделении срочной помощи Турции на 85 миллионов долларов.

США задействовали свои военные ресурсы для оказания гуманитарной помощи Турции, продолжающей вести поисково-спасательные работы после сильнейших землетрясений, которые произошли 6 февраля, передает «Голос Америки».

Руководство миссией Пентагона по оказанию помощи Турции возложено на командование ВМС США в Европе и Африке. Бригадный генерал корпуса морской пехоты Эндрю Придди, командующий десантными силами ВМС США в Европе и командующий экспедиционной бригадой морской пехоты 2D, 9 февраля прибыл в Турцию, чтобы возглавить усилия по координации помощи.

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Джордж Буш» сейчас находится в восточном Средиземноморье и, по заявлению ее командования, «готова обеспечить материально-техническую, медицинскую и вертолетную поддержку» спасательных операций.

7 февраля американские вертолеты, базирующиеся на военной авиабазе Инджирлик, начали транспортировку спасателей в наиболее пострадавшие районы, 8 февраля вертолеты UH-60 Black Hawk начали доставку раненых в местные медицинские учреждения. В Инджирлик отправлены дополнительные вертолеты Black Hawk и CH-47 Chinook, готовые к любым миссиям по усмотрению турецких служб спасения.

Авиабаза Инджирлик стала крупнейшим центром доставки гуманитарной помощи в пострадавшие регионы. Американские солдаты помогают турецким военнослужащим разгружать тысячи тонн грузов, поступающих от союзников и партнеров со всего мира. С 7 февраля авиабаза Инджирлик приняла более 1337 самолетов с гуманитарной помощью, отмечает издание.

Начиная с 6 февраля, сразу после землетрясения, США мобилизовали усилия для помощи Турции силами Группы по оказанию помощи при стихийных бедствиях (DART) Агентства США по международному развитию (USAID). На юге Турции, в наиболее пострадавших районах работают две поисково-спасательные бригады по 79 человек.