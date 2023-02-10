Умер известный турецкий политик Дениз Байкал
Скончался бывший лидер Народно-республиканской партии Турции Дениз Байкал, сообщает TRT Haber.
Ему было 84 года.
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Скончался бывший лидер Народно-республиканской партии Турции Дениз Байкал, сообщает TRT Haber.
Ему было 84 года.
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