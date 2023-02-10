Спасатели из Азербайджана спасли девочку-подростка: она провела под завалами 105 часов
Спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции.
Как сообщили в субботу, 11 февраля, в МЧС Азербайджана, в результате операции благодаря профессионализму азербайджанских спасателей на территории Кахраманмарашского района из-под завалов спустя 105 часов после землетрясения была извлечена 15-летняя девочка по имени Аиша.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!