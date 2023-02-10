По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой очередной самолет с гуманитарной помощью из Азербайджана вылетел ночью в зону землетрясения в Турции.

На этот раз гуманитарная помощь включает дополнительное оборудование, необходимое для пострадавших от стихийного бедствия, в том числе палатки с обогревателями, генераторы, радиаторы, полевые обогреватели, калориферы на дизельном топливе, а также принадлежности и оборудование для поддержки поисково-спасательных работ.

Гуманитарная помощь, отправленная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг», будет доставлена в зону землетрясения.

Напомним, 9 февраля по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Турцию был отправлен первый самолет с гуманитарной помощью Фонда. Командированные в Турцию сотрудники Фонда доставили пострадавшим от землетрясения различные медикаменты, медицинские принадлежности и оборудование, теплую одежду.