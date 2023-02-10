Названо новое число погибших и раненых в Турции
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 665 человек. Пострадавших от стихии уже 80 088 человек.
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Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 665 человек. Пострадавших от стихии уже 80 088 человек.
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