Массовая драка в Баку завершилась убийством

В прокуратуру Низаминского района поступила информация о смерти Илькина Рзаева и Хаяла Рагимова в результате драки в Баку.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры, в ходе предварительного расследования было установлено, что в ходе драки с участием шести человек в поселке Кешля Рауф Гусейнов и Рамин Исаев нанесли ножевые ранения Илькину Рзаеву, который умер на месте происшествия, и Хаялу Рагимову, позже скончавшемуся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК Азербайджана. В качестве подозреваемых задержаны 4 человека, ведется следствие.