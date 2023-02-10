У Трампа и Пенса снова нашли секретные документы

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа обнаружили у него в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида секретные документы и ноутбук помощника экс-главы государства. Их передали ФБР, сообщили источники AP и ABC.

Кроме того, агенты ФБР нашли еще один секретный документ у бывшего вице-президента Майка Пенса в штате Индиана, сообщил его советник Девин О'Мэлли NBC. Как отметил представитель Пенса, его юристы дали согласие на обыск, он длился пять часов. Вице-президент поручил юристам «продолжать сотрудничество с соответствующими органами и быть полностью открытыми до завершения процесса».

Скандал с найденными секретными документами начался с обысков у Трампа в его резиденции летом 2022 года. Осенью бумаги с грифом секретно были обнаружены в доме у президента Джо Байдена, в январе 2023 года — у Пенса.