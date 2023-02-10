Баку осудил теракт в Израиле

МИД Азербайджана осудил теракт, произошедший накануне в Израиле. Об этом сообщается на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.

«Мы решительно осуждаем теракт на автобусной остановке в Восточном Иерусалиме. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в публикации.

Накануне водитель автомобиля преднамеренно врезался в автобусную остановку в Восточном Иерусалиме, полицейским удалось застрелить его. Погибли 20-летний мужчина и шестилетний ребёнок. Инцидент расценили как теракт.