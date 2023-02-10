Баку осудил теракт в Израиле
МИД Азербайджана осудил теракт, произошедший накануне в Израиле. Об этом сообщается на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.
«Мы решительно осуждаем теракт на автобусной остановке в Восточном Иерусалиме. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в публикации.
Накануне водитель автомобиля преднамеренно врезался в автобусную остановку в Восточном Иерусалиме, полицейским удалось застрелить его. Погибли 20-летний мужчина и шестилетний ребёнок. Инцидент расценили как теракт.
We strongly condemn the terror ramming at the bus stop in East Jerusalem. We express our condolences to the families of victims and wish a quick recovery for the injured.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 11, 2023