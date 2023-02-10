«YENİ HAYAT» спешит на помощь братской Турции: 100 тысяч долларов

Накануне первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выступила со специальным обращением к азербайджанскому народу. Напомним, что первый вице-президент выразила особую благодарность соотечественникам за оказанную безвозмездную помощь братскому турецкому народу, пострадавшему во время землетрясения.

А тем временем ведущие компании страны продолжают направлять помощь в Турцию. Как стало известно haqqin.az, известная строительная компания в Азербайджане «Yeni Həyat» перечислила 100 тысяч долларов в помощь пострадавшим, семьям раненых и погибших. Помощь братской Турции продолжается…