Граждане Азербайджана в 2022 году приобрели в Армении две единицы недвижимого имущества, сообщили армянским СМИ в Комитете кадастра страны.

Согласно сообщению, граждане Азербайджана приобрели квартиру в одном из многоквартирных домов в Ереване и частный дом в Лорийской области.

В то же время граждане Турции в 2022 году приобрели 11 единиц недвижимости – в многоквартирных домах Еревана, добавили в Комитете. При этом национальность граждан обоих государств не уточняется.