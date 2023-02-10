Две азербайджанские компании появились в британском Парламенте

Отдел информации 11:07

По случаю презентации научно-производственного объединения AZERBAZALT и компании AZCHEMCO в Нижней палате Парламента Великобритании состоялось мероприятие, организованное при поддержке баронессы Эммы Николсон Винтерборнской и посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Гостям мероприятия была предоставлена возможность ознакомиться с инновационными проектами компаний на территории Азербайджана, а также с планами по расширению географии их развития в сторону Запада, которые представляли руководство научно-производственного объединения AZERBAZALT в лице его учредителя Рафата Алиева, директора представительства в Великобритании Дэвида Миллера и главы представительства в США Саида Садыхова, а также директор компании AZCHEMCO Руслан Акчурин.

Гостями мероприятия были делегация посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, делегация посольства Туркменистана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, сопредседатель и директор по развитию бизнеса Торговой палаты Великобритании в Азербайджане Говард Лин, председатель The British-Kazakh Society Руперт Гудман, экс-председатель "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев, директор по развитию P&O Maritime Радостин Попов, делегация глобальной консалтинговой и строительной фирмы МАСЕ, представители крупнейшей юридической фирмы Великобритании Freeths и крупнейшего банка Великобритании HSBC, управляющий директор компании Iraq Britain Business Council Кристоф Микелс, представители Национального центра композитов при Бристольском университете и многие другие. Следует отметить, что деловое сотрудничество между объединением AZERBAZALT и компанией AZCHEMCO началось с подписания меморандума, церемония которого состоялась в ноябре прошлого года. Компании работают над рядом совместных проектов, основанных на природных свойствах базальта. В частности, растворение этой горной породы и превращение ее в базальтовую пудру позволяет получать эффективные удобрения для сельского хозяйства, а также использовать эту пудру при покраске поверхности зданий, что позволяет уменьшить влияние солнечной радиации, улучшить теплообмен внутри жилых помещений и, как следствие, сократить энергозатраты.