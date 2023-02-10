Две азербайджанские компании появились в британском Парламенте

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По случаю презентации научно-производственного объединения AZERBAZALT и компании AZCHEMCO в Нижней палате Парламента Великобритании состоялось мероприятие, организованное при поддержке баронессы Эммы Николсон Винтерборнской и посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Гостям мероприятия была предоставлена возможность ознакомиться с инновационными проектами компаний на территории Азербайджана, а также с планами по расширению географии их развития в сторону Запада, которые представляли руководство научно-производственного объединения AZERBAZALT в лице его учредителя Рафата Алиева, директора представительства в Великобритании Дэвида Миллера и главы представительства в США Саида Садыхова, а также директор компании AZCHEMCO Руслан Акчурин.

По случаю презентации научно-производственного объединения AZERBAZALT и компании AZCHEMCO в Нижней палате Парламента Великобритании

Гостями мероприятия были делегация посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, делегация посольства Туркменистана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, сопредседатель и директор по развитию бизнеса Торговой палаты Великобритании в Азербайджане Говард Лин, председатель The British-Kazakh Society Руперт Гудман, экс-председатель "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев, директор по развитию P&O Maritime Радостин Попов, делегация глобальной консалтинговой и строительной фирмы МАСЕ, представители крупнейшей юридической фирмы Великобритании Freeths и крупнейшего банка Великобритании HSBC, управляющий директор компании Iraq Britain Business Council Кристоф Микелс, представители Национального центра композитов при Бристольском университете и многие другие.

Следует отметить, что деловое сотрудничество между объединением AZERBAZALT и компанией AZCHEMCO началось с подписания меморандума, церемония которого состоялась в ноябре прошлого года. Компании работают над рядом совместных проектов, основанных на природных свойствах базальта. В частности, растворение этой горной породы и превращение ее в базальтовую пудру позволяет получать эффективные удобрения для сельского хозяйства, а также использовать эту пудру при покраске поверхности зданий, что позволяет уменьшить влияние солнечной радиации, улучшить теплообмен внутри жилых помещений и, как следствие, сократить энергозатраты.

Компании работают над рядом совместных проектов, основанных на природных свойствах базальта

В сентябре 2022 года ООО "Научно-производственное объединение AZERBAZALT" выиграло тендер по эксплуатации базальтового месторождения "Чайкенд" в Гейгельском районе, площадь которого составляет 10,8 гектара.

Что же касается OOO AZCHEMCO, то эта компания генерирует на основе международных требований различные идеи и проекты, связанные с поддержанием норм и стандартов в области обеспечения Азербайджана безопасными и качественными продуктами питания. Помимо этого, AZCHEMCO вносит свой вклад в усиление конкурентоспособности и экспортного потенциала нашей страны, производя разнообразные удобрения и средства защиты растений, а также проведя целенаправленную информационно-просветительскую работу по их правильному использованию.

В прошлом году компания AZCHEMCO презентовала свои проекты в рамках EXPO-2020 в павильоне Азербайджана в Дубае, а также на проходившем в Вашингтоне форуме САМСА, являющимся демонстрационной площадкой для инноваций и технологических достижений стран Центральной Азии, Монголии, Кавказа и Афганистана.