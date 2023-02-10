Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью российским СМИ.

"Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично", - сказал он.

Дипломат также прокомментировал возможность таких переговоров при нынешнем президенте США Джо Байдене: "Это зависит не от нас, мы четко сказали свою позицию, если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение".