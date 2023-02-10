Ага Гасымлы, собкор 11:49

«Баку следует сделать все необходимое, чтобы властям Ирана не удалось скрыть от народа правду о террористическом акте на территории азербайджанской дипломатической миссии в Тегеране», - заявил в беседе с haqqın.az иранский политолог Таха Кермани. По его словам, ни один иранский телеканал не показал полученные с видеокамер кадры, на которых террорист врывается в здание посольства Азербайджанской Республики и открывает из автомата огонь по сотрудникам службы безопасности. Кермани утверждает, что все медиа Исламской Республики продвигают исключительно официальную версию о «семейном конфликте», как единственную причину нападения на дипломатическое представительство суверенного государства.

«В социальных сетях можно найти показанный по AZTV сюжет, где руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде буквально по минутам раскрывает детали вооруженного нападения на азербайджанское посольство, - говорит Таха Кермани. - Баку провел четкое и в высшей степени профессиональное расследование, которое доказывает, что произошедшая 27 января 2023 года трагедия - вовсе не «семейный конфликт», а спланированный террористический акт. Вот почему так важно, чтобы иранский народ увидел этот сюжет и узнал всю правду о случившемся. На мой взгляд, убийство Орхана Аскерова, начальника службы охраны посольства Азербайджана, следует рассматривать в контексте с кровавой цепью преступлений против пятисот граждан Ирана, убитых на улицах и площадях страны во время акций протестов. Все эти преступления целиком и полностью лежат на совести человеконенавистнического, тоталитарного режима Тегерана. Если бы сюжет по АZTV сопровождали субтитры на фарси, уверен, к посольству Азербайджана пришли бы тысячи скорбящих иранцев, и перед зданием диппредставительства не гасли бы поминальные свечи».