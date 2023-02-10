Cahan Holding, одна из передовых компаний Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана и страны, в целях поддержки пострадавших от землетрясения направила в Турцию около 40 тонн помощи.

Чтобы поддержать пострадавших от сильного землетрясения, произошедшего в братской Турции 6 февраля 2023 года, рядовые сотрудники и руководящий состав Cahan Holding, мобилизовавшись, как и все, собрали различные предметы ежедневного обихода, продовольствие, зимнюю одежду, другие принадлежности, используемые во время холодных погодных условий.