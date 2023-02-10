Бахтияра Гаджиева перевели в лечебное учреждение

Находящийся под арестом активист Бахтияр Гаджиев переведен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Об этом сообщила адвокат Гаджиева - Зибейда Садыгова.

По словам Садыговой, о переводе Гаджиева в лечебное учреждение сообщили его брату.

Отметим, что Гаджиев содержался в Бакинском СИЗО №1.

Бахтияр Гаджиев был задержан в связи с уголовным делом, возбужденным в Главном управлении полиции Баку по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) УК Азербайджана. Решением Хатаинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 20 дней. 21 января Хатаинский районный суд продлил срок ареста Бахтияра Гаджиева до 28 февраля 2023 года.