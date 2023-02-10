США отвергают заявления Захаровой
США отвергают российскую характеристику роли Запада в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.
«Содействие миру на Южном Кавказе остается для нас непреходящим приоритетом», — заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопрос агентства Turan.
Комментарии Пателя стали ответом на прозвучавшие накануне заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в которых она обвинила Вашингтон и Брюссель в стремлении подорвать выполнение трехсторонних соглашений между Азербайджаном, Арменией и Россией, а также изменить систему безопасности в регионе.
По словам Пателя, содействие миру на Южном Кавказе «остается непреходящим приоритетом» для администрации Байдена и, в частности, для госсекретаря Блинкена, «о чем свидетельствует его прямой контакт и взаимодействие непосредственно с лидерами Армении и Азербайджана». «И это то, на чем мы будем продолжать фокусироваться», — сказал он.
Вашингтон «по-прежнему твердо привержен» взаимодействию на всех направлениях содействия миру, будь то на двусторонней основе, будь то через механизмы в рамках ЕС или через ОБСЕ, заявил Патель.