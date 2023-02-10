США отвергают заявления Захаровой

Комментарии Пателя стали ответом на прозвучавшие накануне заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в которых она обвинила Вашингтон и Брюссель в стремлении подорвать выполнение трехсторонних соглашений между Азербайджаном, Арменией и Россией, а также изменить систему безопасности в регионе.

По словам Пателя, содействие миру на Южном Кавказе «остается непреходящим приоритетом» для администрации Байдена и, в частности, для госсекретаря Блинкена, «о чем свидетельствует его прямой контакт и взаимодействие непосредственно с лидерами Армении и Азербайджана». «И это то, на чем мы будем продолжать фокусироваться», — сказал он.

Вашингтон «по-прежнему твердо привержен» взаимодействию на всех направлениях содействия миру, будь то на двусторонней основе, будь то через механизмы в рамках ЕС или через ОБСЕ, заявил Патель.