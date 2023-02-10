Кубинские врачи летят на помощь Турции

Бригада из 32 кубинских медицинских работников направится в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясений. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Порталь.

"Мы собрали бригаду из 32 кубинских медицинских работников, которая... отправится в Турцию для поддержки спасательных работ после трагических событий, вызванных землетрясением... Наши сотрудники будут в Турции до тех пор, пока они нужны ее людям", - написал глава ведомства.