И посол России в Армении предупреждает,.. а Пашинян все еще оправдывается наш обзор
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего выступления на заседании правительства попытался обосновать приглашение миссии Евросоюза в регион для проведения мониторинга вдоль границы с Азербайджаном. Армянский лидер обратил внимание на позицию Баку, который сформировал на Западе мнение о том, что Армения постоянно концентрирует российские войска на своей территории и планирует новую военную агрессию вместе с Россией. В Москве же Азербайджан попытался представить Армению, как соучастницу западного заговора против России.
«Так как у России есть представители на местах, то наши западные партнеры уже начали подозрительно смотреть на нас. Мол, собраны большие группы армянских и российских войск, и вы собираетесь напасть на Азербайджан. Бедные азербайджанцы хотят захватить высоты, чтобы был баланс. Понимая, что на это тратится очень много ресурсов, мы сказали: хорошо, приезжайте сами и за всем понаблюдайте на месте. Посмотрите, соответствует ли все это действительности или нет?», - сказал Пашинян.
Бескомпромиссное отношение России к приезду в регион миссии наблюдателей Евросоюза уже очевидно. Официальная Москва назвала это попыткой ее вытеснения из региона и предупредила, что деятельность европейских наблюдателей будет находиться «под пристальным наблюдением» 102-й военной базы и российских пограничников в Армении; также будут приняты меры по ситуации на местах. Еще в России заявили, что размещение европейских наблюдателей в регионе не будет служить стабильности и безопасности.
После серии заявлений Москвы Пашинян, похоже, попытался смягчить гнев Кремля и выдумал «уникальную» версию ввода в регион долгосрочной западной миссии, состоящей в основном из французской жандармерии. Но в Москве его слова не восприняли всерьез. Как сообщалось, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на вчерашнем брифинге, что данное заявление, направленное на оправдание миссии Евросоюза в регион, является безрезультатным.
«Если подобные заявления это попытка оправдать затягивание европейцев в регион, то вряд ли эту попытку можно считать удачной. Российские миротворцы обеспечивают мир в Нагорном Карабахе, наши военные пограничники работают на территории Армении, в том числе и на армяно-азербайджанском пограничье. Никогда не слышали об опасениях Баку по этому поводу, в то же время знаем о критическом отношении Азербайджана к решению ЕС - развернуть свою наблюдательную миссию в Армении. Очевидно, что в Брюсселе ставят целью изменить систему безопасности, которая сложилась в регионе, и его краеугольный камень — это присутствие российских военных и пограничников, также членство Армении в ОДКБ», - заявила Захарова.
А тем временем и посол России в Армении Сергей Копыркин назвал прибытие в регион миссии Евросоюза «частью планов Запада по стратегическому поражению России». По его словам, «Евросоюз является приложением к НАТО», и их отношение к России хорошо известно. Посол заявил, что Запад действует не только в Украине, но и в более широком контексте, чтобы нанести России стратегическое поражение. По его словам, попытки Запада как можно скорее нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией являются частью этого плана. В интервью агентству «Sputnik Армения» Копыркин заявил, что Россия рассматривает инициативы Запада, направленные на скорейшее достижение мира между Азербайджаном и Арменией, как угрозу своим интересам.
«Я обратил внимание на недавнее заявление замгоссекретаря США Карен Донфрид в интервью, где прямо говорится о так называемой активизации России и Ирана в регионе, что, мол, требует ускорения процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном. Вы видите, как выстраивается логика. Их беспокоят не интересы армянского и азербайджанского народов, а активизация России и Ирана в регионе», – отметил посол.
Такой подход, по его словам, беспокоит и Россию.
«Мы выступаем за любые усилия, шаги, помогающие достичь нормализации. Но видим, что сюда примешивают совершенно другие задачи, цели, не способствующие установлению прочного мира», - подчеркнул Копыркин.