Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 12:21

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего выступления на заседании правительства попытался обосновать приглашение миссии Евросоюза в регион для проведения мониторинга вдоль границы с Азербайджаном. Армянский лидер обратил внимание на позицию Баку, который сформировал на Западе мнение о том, что Армения постоянно концентрирует российские войска на своей территории и планирует новую военную агрессию вместе с Россией. В Москве же Азербайджан попытался представить Армению, как соучастницу западного заговора против России. «Так как у России есть представители на местах, то наши западные партнеры уже начали подозрительно смотреть на нас. Мол, собраны большие группы армянских и российских войск, и вы собираетесь напасть на Азербайджан. Бедные азербайджанцы хотят захватить высоты, чтобы был баланс. Понимая, что на это тратится очень много ресурсов, мы сказали: хорошо, приезжайте сами и за всем понаблюдайте на месте. Посмотрите, соответствует ли все это действительности или нет?», - сказал Пашинян.

Бескомпромиссное отношение России к приезду в регион миссии наблюдателей Евросоюза уже очевидно. Официальная Москва назвала это попыткой ее вытеснения из региона и предупредила, что деятельность европейских наблюдателей будет находиться «под пристальным наблюдением» 102-й военной базы и российских пограничников в Армении; также будут приняты меры по ситуации на местах. Еще в России заявили, что размещение европейских наблюдателей в регионе не будет служить стабильности и безопасности. После серии заявлений Москвы Пашинян, похоже, попытался смягчить гнев Кремля и выдумал «уникальную» версию ввода в регион долгосрочной западной миссии, состоящей в основном из французской жандармерии. Но в Москве его слова не восприняли всерьез. Как сообщалось, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на вчерашнем брифинге, что данное заявление, направленное на оправдание миссии Евросоюза в регион, является безрезультатным. «Если подобные заявления это попытка оправдать затягивание европейцев в регион, то вряд ли эту попытку можно считать удачной. Российские миротворцы обеспечивают мир в Нагорном Карабахе, наши военные пограничники работают на территории Армении, в том числе и на армяно-азербайджанском пограничье. Никогда не слышали об опасениях Баку по этому поводу, в то же время знаем о критическом отношении Азербайджана к решению ЕС - развернуть свою наблюдательную миссию в Армении. Очевидно, что в Брюсселе ставят целью изменить систему безопасности, которая сложилась в регионе, и его краеугольный камень — это присутствие российских военных и пограничников, также членство Армении в ОДКБ», - заявила Захарова.