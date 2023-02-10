Иранские беспилотники атаковали энергообъекты в Украине

В Днепропетровской области Украины в ночь на 11 февраля иранские дроны атаковали три энергетических объекта. В результате ударов произошли пожары. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Отмечается, что иранские дроны поразили два энергообъекта в Криворожском районе и один - в Никопольском. В Криворожском районе один и тот же объект атаковали дважды за сутки.

«Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые пожарные уже потушили. На местах прилетов работают соответствующие службы – ликвидируют последствия атак. Люди невредимы», - сообщили в ОВА.

Об атаках беспилотников вечером 10 февраля сообщил и глава Николаевской области Виталий Ким. Атака дронов, написал он в телеграме, проходила с 19:50 до 22:50 на юге Украины. «Силами и средствами противовоздушной обороны сбито одиннадцать дронов, из них пять — над Николаевской областью», — написал он, не раскрывая другие детали.