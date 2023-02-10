Азербайджанские волонтеры отправляются в Турцию на помощь

Молодые азербайджанские волонтеры присоединились к широкомасштабным мероприятиям, проводимым по поручению президента Ильхама Алиева сразу же после землетрясений в Турции, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

В Молодежном фонде сообщили, что при организации Союза волонтерских организаций Азербайджана из числа членов организаций «ASAN волонтеры», «Молодые волонтеры», «BİR волонтер», «Волонтеры аграрного развития», «Нахчыванские волонтеры», «Волонтеры Великого возвращения» и «Эковолонтеры» были отобраны более опытные и готовые действовать в сложных условиях молодые люди, которые после первоначального обучения отправились в Турцию.

Азербайджанские волонтеры вместе со своими турецкими коллегами примут участие в раздаче помощи гражданам, пострадавших от землетрясения, в других координационных работах.