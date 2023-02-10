Известный актер покинул Россию

Известный советский и российский актер театра и кино Александр Филиппенко покинул Россию. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» сообщила дочь артиста Александра. По ее словам, отъезд отца «связан с его позицией» по поводу российского вторжения в Украину.

Александр Филиппенко, напомнила она, в мае 2022 года опубликовал в фейсбуке фотографию в вышиванке — украинской одежде с вышивкой. «Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там», — рассказала дочь актера.

Публикацию актера заметили и в Киеве, и в Москве. Из Украины актеру направили слова благодарности. В России ему стали отказывать в проведении мероприятий. Он мог продолжать выступать с концертами только без огласки — в частных клубах, без афиш по городу. В ноябре прошлого года Театр им. Моссовета, в котором служил Филиппенко, не продлил с ним контракт.

По словам дочери артиста, ее отец относится к сложившейся ситуации нормально и не драматизирует ее. В настоящий момент актер живет в Вильнюсе.