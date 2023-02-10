5 лучших идей подарков для женщин, которые придутся им по душе
Любовь — это индивидуальное и драгоценное чувство; чем больше мы им делимся, тем больше в нашей жизни счастливых моментов. Дорогие мужчины, если вы хотите внести в число счастливых моментов в День влюбленных что-то новое, мы можем предложить вам несколько интересных идей. Без лишних слов, давайте взглянем на ТОП-5 подарков, которые порадуют вашу любимую женщину.
1. С любовью гладьте каждую прядь. Можно с уверенностью сказать, что фен Dyson, подходящий для любого типа волос, независимо от их длины и густоты, станет желанным подарком для многих женщин. Больше не надо проводить долгие часы в салоне. С 5 насадками Dyson можно выпрямить волосы или получить волнистые и объемные локоны в считанные минуты. Модель работает с минимальным нагревом и защищает волосы от вредных ионов. Так ни один волосок не выпадет из ее шелковистых прядей.
2. Стрелки любви показывают 14:02. Умные часы «Lora» на ее тонком запястье сочетают в себе ультраэлегантный дизайн, нежно-розовый цвет, 3D-дисплей и функцию вызова через Вluetooth. Модель, рассчитанная до 72 часов автономной работы, с подсчетом калорий, шагомером, анализом сна, индикатором пульса и другими функциями превзойдет все ожидания от «умных часов». Так подарите ей самые романтические моменты с часами «Lora»!
3. Через ухо к сердцу с каждым звонком. Лучший подарок не только на День влюбленных, но и в любой день года! Речь идет об iPhone 13, который не нуждается в представлении. Модель с тремя камерами, отличающаяся качеством фото- и видеосъемки, порадует ваш бюджет действующей на данный момент скидкой и заставит вас снова и снова влюбляться в вашу девушку.
4. Зажгите любовью ее волосы. Фен Philips с 5 разными насадками в руках вашей любимой дамы обеспечит более 5 стилей укладки волос. Не допуская электризации волос, этот фен поможет создавать максимально естественные прически. С комплектом фена Philips по вполне доступной цене волосы вашей любимой каждый день будут мягкими, как шелк, и блестящими, как солнце!
5. Слушайте ее с любовью. Совместимые с любым устройством, оснащенным функцией Bluetooth, наушники Nubox будут весьма утонченно смотреться в ушках вашей любимой. 300 мАч батарея Nubox позволит вам говорить с ней часами, а до 2 с половиной часов работы без подзарядки не позволят ни одной мелодии вашей любви прерваться посередине. Если вы хотите удивить свою возлюбленную функциональной гарнитурой, а себя - адекватной ценой, переходите по ссылке прямо сейчас!
Отметим, что сеть магазинов «Контакт» предлагает тысячи вариантов подарков, способных порадовать сердце вашей любимой. Только до 17 февраля во всех магазинах «Контакт» действуют скидки до 50% при покупке наличными, а при покупке в рассрочку - предоплата до 24 месяцев, без процентов и без комиссии. Итак, посетите ближайший магазин сети, чтобы преподнести ей лучший подарок.