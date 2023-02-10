Группа компаний Improtex спешит на помощь Турции

Поддержка, оказываемая Турции с первых часов после разрушительных землетрясений, является свидетельством единства и прочности дружеских отношений между народами Азербайджана и Турции.

Группа компаний Improtex поддержала кампанию помощи, начатую в Азербайджане по поручению президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, выделив сумму в 50 000 манатов. Указанные средства переданы в фонды помощи пострадавшим от землетрясения. Верим, что Турция скоро преодолеет тяжелые последствия землетрясения.

Группа компаний Improtex еще раз выражает глубокое соболезнование потерявшим своих родных и близких, желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Турция, мы с тобой!